Chelsea: Un accord aurait été trouvé pour le transfert d’Edouard Mendy

n accord trouvé



Plusieurs média Anglais annoncent le transfert imminent d’Edouard Mendy à Chelsea. Les négociations entre les représentants des Blues et ceux de Rennes se sont bien déroulés et un accord qui tourne autours de 20 millions d’Euros aurait été trouvé, d’après Sky Sport. Le Telegraph et ESPN sont quand à eux plus précis. Ils révèlent un montant de 20 millions et un bonus de 7 millions d’Euros.



Mendy 7e signature des Blues



Mendy, 28 ans, deviendrait la septième signature majeure de Chelsea de l’été après les arrivées de Hakim Ziyech , Timo Werner , Ben Chilwell , Malang Sarr , Thiago Silva et Kai Havertz.