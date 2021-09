Chantage, harcèlement, prostitution : Le showbiz sénégalais mis à nu par des chanteuses, actrices, animatrices

Le récent scandale ayant eu pour acteurs principaux Dieyna Baldé et Bril a révélé des pans plutôt obscures du showbiz sénégalais. Entre chantages, sextorsion, promotion canapé et harcèlements, elles sont nombreuses les chanteuses, mannequins, actrices sénégalaises ou animatrices qui ont du passer outre leurs principes et valeurs pour arriver au sommet. Bien vrai que certaines ont préféré tout simplement tourné le dos à leur carrière ou la voir boiter par manque de soutien. Pour d'autres, c'est la chance, les moyens, un travail acharné et surtout un bon staff qui leur ont permis de s'imposer. Un milieu sulfureux où des femmes y ont laissé des plumes au profit de prédateurs sexuels.

"Faut-il céder forcément au chantage sexuel pour percer dans la musique?", c'est la question que se pose Guigui Sarr qui a été confronté à des chantages d'ordre sexuel, à deux reprises. Dans son interview avec Maria Dominica Thiandoum, Journalise à l'Observateur, elle révèle que la première fois c'était lorsqu'elle a voulu sortir son deuxième album, elle a fait appel à un ami musicien et producteur. "Il a d'abord essayé de me faire la cour mais j'ai rejeté ses avances. Puisque je suis revenue vers lui pour la réalisation de mon opus, il m'a proposé de tout prendre en charge pour la confection de l'album qui coûtait 5 millions de francs Cfa. Ce, en échange de faveurs sexuelles. J'ai refusé". Une situation qu'elle vit une deuxième fois avec un autre homme. "J'ai croisé la route d'un monsieur. Il avait son studio de production et nous avons convenu de travailler ensemble. Il m'a tenu un discours très convaincant, je l'ai cru et je me suis laissée embarquer dans ce projet", narre Guigui Sarr. Malheureusement pour elle, au moment de sortir la chanson, le monsieur lui fait savoir qu'il fallait qu'elle couche avec lui. C'était une proposition à prendre ou à laisser. "Je l'ai laissé avec sa conscience, même si j'étais profondément déçue. Ce sont des personnes bien qui nous font ce genre de propositions, elles ne font rien pour rien", narre Guigui.

Mamy Mbaye, ex membre du groupe Alif n'a pas échappé aux avances. En effet, selon l'Observateur, suite à son départ du groupe Alif, elle a voulu faire une carrière solo. C'est ainsi qu'elle fait la rencontre d'un promoteur de spectacle. "Ce dernier lui fait miroiter des contrats juteux avec à la clé des concerts dans toute l'Europe. Mais la condition était que la chanteuse partage avec lui sa chambre d'hôtel. Ce qu'elle refusa", révèle l'Obs. Actuellement la jeune dame s'est tournée vers les séries et est devenue actrice.

Quant à Myrma, à de nombreuses reprises, elle a confié aux médias avoir été victime de chantage sexuel. Comme Mamy Mbaye, elle aussi, a finalement opté pour l'acting et joue dans la série "Infidèles".

Répondant à la question de savoir ce qu'il pense de la promotion canapé dans le showbiz sénégalais, Baba Hamdy avait fait savoir sur Seneweb que "lorsque des hommes et des femmes se fréquentent, c'est tout à fait normal que des sentiments amoureux puissent naître cela ne veut forcément pas dire qu'il s'agit de promotion canapé". Selon le producteur et musicien "le mot promotion canapé est utilisé alors que ceux qui le disent ne savent pas forcément la signification".

Pourtant selon l'Observateur, "certains hommes aux égos surdimensionnés gonflés à bloc par leur position se permettent de faire chanter des jeunes filles fragilisées par leur besoin d'aller au sommet, leur besoin de gloire, esseulées. Elles deviennent ainsi des proies faciles. En échange de faveurs sexuelles, ces hommes les promettent monts et merveilles". Des promesses qui ne sont pas toujours tenues malheureusement pour ces jeunes dames qui tombent dans la dépravation et dans les mauvaises mœurs.

Et oui! Les chanteuses ne sont pas les seules à subir chantage et harcèlement sexuel. Pour jouer dans certaines séries ou avoir des contrats publicitaires, certaines actrices, mannequins, modèles sont prêtes à tout. Contactée par Seneweb, une actrice qui a préféré garder l'anonymat fait savoir que "le show-business sénégalais est très dense, il faut plus que des principes et des valeurs pour s'en sortir. En ce qui concerne les séries, ce ne sont pas forcément les producteurs ou réalisateurs qui font ce genre de propositions indécentes, ce sont plutôt des hommes qui te font croire qu'ils peuvent te mettre en rapport avec telle ou telle personne dans telle ou telle maison de production". Ces hommes le plus souvent s'affichent sur les réseaux sociaux avec des acteurs célèbres, sont présent sur les lieux de tournage de certaines séries et font croire à leurs proies qu'ils peuvent les aider à percer dans le secteur audiovisuel, renseigne notre interlocutrice. Ce qui est faux, lorsque les victimes s'en rendent compte il est déjà tard car étant tombées dans les pièges tendus par leurs bourreaux.

Même son de cloche chez certaines animatrices. Une d'entre elles qui travaillait dans une télévision de la place, fait des révélations explosives à Seneweb. Disparue des écrans depuis quelques mois, elle évolue actuellement dans le commerce. "Entre les personnalités qui te voient à la télé, les hommes qui te promettent monts et merveilles, les chantages et harcèlements au sein de nos propres lieux de travail; c'est très difficile de tenir. J'avoue que j'ai fait une dépression intense avant de décider qu'il fallait que je tourne définitivement le dos à ce milieu car je n'en pouvais plus émotionnellement et mentalement", explique l'animatrice. "Vous savez lorsque certains hommes voient nos images et nos vidéos à la télévision ou sur les réseaux sociaux, ils sont parfois prêts à nous donner des milliards en échange de sexe. Ce qui est le plus grave c'est que certains de nos collègues animateurs leur servent de courtiers. Lorsque ce collègue animateur est ton supérieur hiérarchique dans l'entreprise et que tu refuses les propositions qu'il te fait, tu peux être sûre que tu risques ton poste. Ce, peu importe ton talent. Et vous savez dans nos médias nos contrats ne nous protègent pas forcément de certaines dérives". Pour son cas, elle nous apprend qu'on lui avait proposé des voyages à Dubaï. Elle devait s'adonner à des parties de jambe en l'air avec des hommes en échange de fortes sommes d'argent. Pour garder sa dignité, elle a refusé. Aujourd'hui la belle nymphe vit loin des caméras et des spotlights. "Je ne suis plus devant les écrans, beaucoup me demandent pourquoi on ne me voit plus, mais en toute franchise je suis quitte avec ma conscience et loin de tout ce stress, je me sens bien", confie-t-elle à Seneweb.

Au regard des témoignages et une incursion dans le showbiz sénégalais, on pourrait croire qu'il s'agit d'un milieu interlope composé de prédateurs et de proies. Hors des caméras, ce qui s'y passe n'est pas toujours narré par les concernées. Souvent par peur d'être indexées ou de voir sa carrière sombrer. Bien vrai qu'il y a des chanteuses, actrices, mannequins ou animatrices qui sont aujourd'hui au sommet de la gloire, avec une belle carrière sans n'avoir jamais cédé aux propositions indécentes qui leur ont été faites. Finalement, tout n'est qu'une question de choix.