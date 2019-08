Société

Cette coïncidence troublante qui lie Djibo Kâ, Amath Dansokho, Tanor Dieng et Jacques Diouf

Djibo Ka, Tanor Dieng, Jacques Diouf et Amath Dansokho sont extraordinairement liés par cette date : Celle du 23 août 2019. En effet, ce jeudi, qui fut la cérémonie du 40ème jour d’Ousmane Tanor Dieng est aussi le jour de l’inhumation de l’ex Dg de la Fao, Jacques Diouf, et celui du décès d’Amath Dansokho. Sans oublier que Djibo Kâ est décédé un certain 14 septembre 2017.

La Rédaction

