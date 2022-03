Ces signes inquiétants de Sadio Mané à Liverpool

Souvent très expressif pour célébrer ses buts, Sadio Mané est plutôt froid depuis son retour à Liverpool après la CAN. Et Ce n’est pas les occasions d’exprimer sa joie qui manque. Auteur de 3 buts dont un doublé hier face à Leeds, Sadio Mané s’est contenté de quelques tapes de main avec ses coéquipiers.

Sur le terrain Face à Leeds, Sadio (106 buts) est entré de plus en plus dans la légende en dépassant la légende Didier Drogba (104 buts) dans le classement des meilleurs buteurs africains en Premier League. Son coach, lui, est admiratif et n’a pas manqué de loué les qualités de son joueur, repositionné dans l’attaque Hier. “Le match de Sadio a été l'un de ses meilleurs.

La façon dont il a interprété son rôle, s'est éloigné des adversaires, a ouvert des espaces pour nous. C'était absolument fou.“, a encensé Klopp. Sadio vit-il ses derniers mois dans le Merseyside ? S’il continue à enchainer les bonnes performances avec les Reds, il sera très difficile pour Liverpool de repousser les assauts des grands clubs.

Sur les réseaux les internautes et fans de Liverpool se posent des questions. Y’aurait-il un désamour de Sadio vis-à-vis de son club ? L’accueil glacial de Liverpool après la Can aurait-il créé un mécontentement chez le Sénégalais ? Le concerné n’a toujours pas parlé de la polémique de son accueil à Liverpool. Il s’est juste contenté de fournir les meilleures prestations sur les pelouses anglaises et soigner ces statistiques.