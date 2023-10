Ces footballeurs musulmans qui soutiennent publiquement les Palestiniens

Mohamed Salah, Karim Benzema, Mohamed Elneny, Riyad Mahrez, Mostafa Mohamed et Ahmed Hassan Kouka (pour ne citer que ceux-ci) laissent parler leur cœur, un cœur qui saigne devant les atrocités subies par les Gazaouis.



S’il y a bien un risque qu’ils prennent volontiers, c’est de tomber en disgrâce aux yeux des sinistres propagandistes d’Israël, quel que soit l’endroit du monde où ils déversent leur venin et leurs mensonges éhontés.

Le nouvel ailier du club saoudien Al Ahly, ancien joueur de Manchester City et star de l’équipe nationale algérienne, a publié une photo de lui posant avec le drapeau palestinien, après la dernière victoire 5-1 de l’Algérie contre le Cap-Vert, aux côtés de ses co-équipiers Ahmed Touba et Saïd Benrahma.