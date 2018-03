Célébration de la journée internationale de la Femme: Macky SALL charme les femmes

La présidentielle de 2019 s’approche et toutes les occasions sont bonnes pour ratisser large. Le président de la République, Macky Sall, a ainsi présidé hier, jeudi 8 mars au stade Iba Mar Diop, la célébration de la Journée internationale de la femme axée sur le thème « autonomiser les femmes et les filles rurales ». Une première, depuis son accession à la tête de la magistrature suprême. Au cours de cette cérémonie aux allures de méga meeting politique, et en présence de presque tous les membres du gouvernement ainsi que du maire de la Médina Bamba Fall, Macky Sall a fait le bilan de ses réalisations en faveur de femmes pour ensuite annoncer d’autres programmes qui vont dans le même sens.



Sous les applaudissements des femmes venues de différentes localités du pays et acquises à sa cause, il a annoncé la mise en place de la délégation générale à l’entreprenariat dédiée aux femmes et aux jeunes. « Ce programme doté d’une enveloppe de 30 milliards pour les financements devra démarrer à la fin du mois de mars. Il a pour objectif d’amplifier la promotion de l’entreprenariat en vue d’offrir des emplois durables aux femmes et aux jeunes », a déclaré Macky Sall. Un programme qui, dira-t-il, vient s’ajouter aux nombreux mécanismes déjà existants pour booster le développement des femmes. Toujours, dans son opération de charme, le président de la République a fait part de son engagement à promouvoir l’accès des femmes au foncier. « J’ai pris d’importantes mesures pour faire reculer les préjugés qui ralentissent notre marche résolue vers l’égalité et l’équité entre les hommes et les femmes et dans ce cadre, il a été mis l’accent dans les secteurs qui conditionnent le bien-être des femmes tels que l’accès au foncier », a indiqué Macky Sall.



Et d’ajouter : « après la réforme sur le foncier, nous allons reprendre certaines concertations sur la base de l’approche genre pour parachever cette réforme afin que la femme rurale et la femme, d’une manière générale, puissent avoir accès au foncier au même titre que l’homme ». Dans son discours, Macky Sall a également cité la remise symbolique d’équipements destinés à « l’accroissement des capacités productives et à l’allégement des travaux des femmes, avec la distribution à travers le Pudc de 3519 matériels post récoltes ». Toutefois, il s’est dit convaincu « qu’il reste beaucoup à faire sur la voie de l’autonomisation et de l’émancipation des femmes malgré ses réalisations».



« BATIR UN CONSENSUS NATIONAL AUTOUR DE LA LUTTE POUR L’EGALITE ET L’EQUITE DU GENRE »



Ainsi, pour le Président de la République, sa présence aux côtés des femmes traduit « son engagement renouvelé à donner à la femme sénégalaise tous ses droits dans la société démocratique, prospère, en tant que mère, épouse, ménagère, employée, cadre, leader et surtout en tant qu’actrice de développement et de cohésion nationale ». Revenant sur le thème de la célébration de la Journée internationale de la femme, le Chef de l’Etat dira : « je me réjouis que la présente édition soit placée sous l’autonomisation de la femme et de la fille en milieu rural en cohérence aux objectifs de développement durable et cette mobilisation pour le bien-être de la femme rurale procède d’un impératif de justice et d’équité». Auparavant, dans l’ambiance festive de chants et de danses des femmes qui ne cessaient de chanter ses réalisations, Macky Sall a exhorté les femmes à « bâtir un consensus national autour de la lutte pour l’égalité et l’équité du genre ». Au cours de la cérémonie, des femmes pionnières reconnues et distinguées dans leurs domaines d’activités ont été décorées. Non sans relever la remise du prix Macky Sall, édition 2017, pour la promotion de la femme. Le groupement Xaritou Xaleyi de Kougheul, le Gie Sant Yalla de Saint-Louis et le Gie Seddo ndam de Diourbel sont les heureux lauréats de ces prix d’honneur. « Ce prix est une nouvelle opportunité pour le Sénégal de réaffirmer sa volonté politique et son engagement à faire de l’égalité des genres et de l’autonomisation une priorité pour un Sénégal émergent », a dit Macky Sall.



PROMOTION DES FEMMES : Macky Sall nommé champion He for She



La directrice d’Onu/Femmes a profité de la célébration de la Journée internationale de la femme hier, jeudi, pour annoncer la nomination de Macky Sall comme le prochain Chef d’Etat champion He for She (Lui pour elle) pour son engagement dans la promotion des droits des femmes. Sur cette lancée, Macky Sall a réitéré son appel aux femmes à s’engager pour leur promotion. « Le potentiel de la femme rurale, symbole de résilience, de dignité, de courage et d’humilité au service de l’émergence à l’horizon 2035, est avéré. C’est pourquoi je lance aujourd’hui un appel et une mobilisation nationale autour du programme He for She », a-t-il dit. Pour Macky Sall, « il s’agit d’une campagne de solidarité pour l’égalité homme-femme à travers Onu/Femmes qui appelle à la mobilisation des femmes pour un engagement accru dans la lutte contre les préjugés et les inégalités du genre ». Rappelons que He for She est un mouvement de solidarité en faveur de l’égalité des genres créé par Onu/Femmes.



DEVANT LE CHEF DE L’ETAT MACKY SALL : Bamba Fall plaide le respect des droits des femmes



«Permettez-moi, Monsieur le président de la République, de saisir l’occasion pour vous exprimer mes vifs remerciements à votre gouvernement, à votre auguste épouse, ma sœur Marième Faye Sall que je cesserais de remercier pour l’attention particulière qu’elle porte à ma modeste personne sans oublier le ministre de la Femme, Ndèye Saly Diop Dieng d’avoir choisi notre commune pour abriter une manifestation aussi importante. Cela démontre encore une fois votre attention à l’endroit des Médinois », a déclaré Bamba Fall. Le maire socialiste a également rendu hommage aux femmes. Il a ainsi insisté sur le respect de leurs droits comme le droit à un travail, à la santé, à un salaire décent, à la terre, à l’éducation. Car selon lui, « l’émergence de ce pays passera par les femmes en tant que participantes actives au développent économique et social et notre pays ».