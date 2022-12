Ce qui a été dépensé durant la phase des poules!

Ce sont 14 milliards de francs Cfa qui étaient budgétisés pour la coupe du monde 2022. Comment cet argent a-t-til été dépensé ? C’est ce que les députés ont demandé au ministre des Sports ce mercredi. Il a donné quelques réponses.



«Pour la coupe du monde, le budget de 14 milliards de francs Cfa était phasé. La première phase devait couter 7 milliards. Les 2,5 milliards étaient destinés à la phase préparatoire: les matchs amicaux, les voyages à l’étranger etc. La phase suivante, c’est celle du premier tour qui nous a coûté à peu près 5 milliards», a expliqué Yankhoba Diattara.

Devant les députés, le ministre des Sports a promis de faire un bilan chiffré sur les dépenses de la Coupe du monde. Bilan qu’il présentera au Président de la République, au ministre des Finances et aux députés, s’ils le souhaitent.



«Quand je suis allé présenter le budget de 14 milliards au président de la République, il me l’a accordé. Il m’a dit Yankhoba prend tout. Je lui rendrai compte sur tout ce qui a été dépensé. Je ferai un bilan. Pour les campagnes antérieures, que je n’ai pas pilotées, je ne m’engage pas à le faire. Mais pour celle de la coupe du monde, je ferai le bilan au ministre des Finances et au Président de la République», dit-il.