Casamance : Des mines toujours sous le sol

« Les opérations de déminage sont à l’arrêt en Casamance alors qu’il reste au total de 1,2 millions de mètres carrés à déminer dans 144 localités », a souligné Ansou Sané, insistant « sur l’urgence de reprendre les activités de déminage ».



Le directeur général de l’ANRAC animait dimanche une conférence de presse sur les opérations de collecte de données concernant les populations impactées et déplacées, ainsi que les réfugiés au niveau des localités frontalières.



Ansou Sané a annoncé que « plusieurs opérations de collecte de données sont en cours pour recenser tous les réfugiés et personnes déplacées ». Il a indiqué que ’’sous la supervision de la Préfecture de Ziguinchor, un travail d’harmonisation et d’articulation des interventions des différentes structures est en cours’’.



M. Sané a signalé que « dans une même zone, plusieurs projets et programmes se déroulent au même moment pour les mêmes cibles ». « Nous voulons jouer ce rôle d’harmonisation et d’articulation (…). Cela nous permettra d’élaborer un programme de structuration et d’enregistrement des données pour avoir toutes les statistiques qui nous permettront d’élaborer un plan efficace », a poursuivi Ansou Sané.



Pour « mieux accompagner le retour des populations, il est important de procéder au déminage », a t-il dit, rappelant que l’Etat avait créé en 2008 le Centre national antimines du Sénégal (CNAMS) pour « déminer la Casamance ».



« Un total de 2 millions de métres carrés a été déminé. Mais les opérations sont à l’arrêt », a fait observer le directeur général de l’ANRAC. Ansou Sané a ensuite plaidé pour la reprise des activités de déminage pour ’’permettre à l’Etat du Sénégal de respecter son engagement d’avoir une Casamance totalement déminée d’ici à l’horizon 2021’’.