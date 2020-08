Cas communautaires : “Ce sera pire avec les Magal et Gamous”, Moustapha Diakhaté

L’ancien ministre-conseiller, Moustapha Diakhaté est convaincu que l’explosion des cas communautaires ces 72 heures avec 224 infections est provoquée par la Tabaski et non par les jeunes, comme le prétendent certains spécialistes.

Explosion des cas communautaires…



“L’explosion des cas communautaires avec 224 infections en 72 heures est provoquée par la Tabaski et non par les jeunes. Ce sera pire avec les Magal et Gamous”, écrit le leader de “Mànkoo Taxawu sunu Apr, Moustapha Diakhaté sur Facebook.



Recommandations de Diouf Sarr…



Pour rappel, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr avait recommandé aux Sénégalais de passer la fête de la Tabaski là où ils résident pour limiter une dispersion de la pandémie, concentrée à 90% sur l’axe Dakar-Thiès-Diourbel. Mais les gens avaient préféré faire la sourde oreille. Et voilà quelques jours après la fête, on note une explosion des cas partout dans le pays.



Cas recensés…



Le Sénégal compte désormais 11 380 cas positifs au coronavirus depuis l’apparition de la maladie sur son territoire le 2 mars dernier, 7 449 patients ont recouvré la santé contre un total de 238 décès enregistrés, 3 692 patients restant encore sous traitement.