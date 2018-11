Interrogé sur les cas Karim Wade et Khalifa Sall, le président Macky Sall de dire : « Le Sénégal est une démocratie qui ne date pas de ma présence à la tête du pays. Nous avons une justice perfectible comme toutes les justices du monde, mais elle est responsable. Les personnes qui vous avez citées ont eu des mailles avec la justice. Pour ce qui est de la personne que vous avez citée en premier (Karim Wade), quand j’étais candidat j’ai été clair sur ma manière de travailler à renforcer la bonne gouvernance dans le pays et à protéger les ressources. On a une Cour de répression de l’enrichissement illicite qui a été créée en 1981 alors que j’étais encore élève en classe de première. Cette cour a fonctionné un peu avant d’être mise en léthargie. Quand je suis arrivé, elle a été éveillée et a pris en charge un certain nombre de dossiers qui ont abouti à la condamnation de quelques personnes qui ont fait tous les recours dans le cadre de la procédure judiciaire jusqu’à la Cour suprême. Pourquoi en Afrique, quand la Justice se prononce, vous dites c’est la volonté du président de la République ? En France ici, en pleine campagne des candidats ont été mis en examen et cela n’a choqué personne. On ne dit pas pour autant que la justice française et sous le couvert du président de la République. En tout cas moi, je ne peux pas accepter, pour le cas du Sénégal, ce genre d’argument. Maintenant, les opposants qui sont concernés le disent. Pour le second (Khalifa Sall), il na jamais nié les faits pour lesquels il a été condamné. Il a argué que c’était la pratique alors que ceci n’est pas une réponse juridique. J’ai toujours évité de parler de dossiers pendants devant la justice mais puisque c’est jugé, je pense personne n’a été éliminée volontairement. La preuve, y’a plus de 100 et quelques candidats déclarés qui ont retiré leurs dossiers et ils seront candidats s’ils remplissent les critères. « L’ONU n’a jamais critiqué le Sénégal » Sur la question de savoir ce qu’il pensait des critiques de l’ONU et de la CEDEAO, l’ex-président de préciser : « l'ONU n’a jamais critiqué le Sénégal, je suis désolé. L’ONU est constituée d’institutions et jamais je n’ai entendu le conseil de sécurité critiquer le Sénégal. Maintenant les groupes de travail, ça va dans tous les sens alors... La cour de justice de la Cedeao n’a jamais critiqué le Sénégal il faut qu’on arête les amalgames. Les gens prennent des arrêts qui les intéressent pour dire des choses. Sur la sortie de Amnesty International Sénégal, le président Macky Sall de dire « vous savez, Amnesty international gagnerait à revoir le statut de ses représentants chez nous. Je respecte Amnesty comme toutes les ONG qui luttent quotidiennement et vaillamment pour les droits de l’Homme, mais lorsque les représentants de ces organisations marchent avec l’opposition, votent toujours dans le camp de l’opposition contre le pouvoir, ces avis n’ont aucun intérêt à mes yeux. Ils gagneraient à quitter l’organisation pour rejoindre l’opposition. Menaces de remettre Karim Wade en prison s’il revient au Sénégal, Macky Sall de demander à ce qu’on interroge le Droit. Pour le président de la République, Karim Wade a été condamné à 6 ans de prison avec des amendes. Il a bénéficié d’une grâce de sa part, pour ce qui concerne la détention, les amendes à recouvrer sont là impayées et dans cette situation c’est la contrainte par corps, alors s’il décide de venir c’est son choix. S’il choisit de rentrer au Sénégal, il est libre puisqu’il est Sénégalais. Maintenant le reste c’est une affaire d’application du Droit. Amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall Macky Sall de répondre « je ne peux pas parler d’amnistie pour les deux parce que cela ne vient pas de moi, alors ce débat ne me concerne pas. Toutefois, je peux pas écarter en tant que Sénégalais, dirigeant et Président de la République, dans une circonstance nouvelle de réélection, si c’est la volonté des Sénégalais, d’engager une nouvelle phase de reconstruction nationale dans un esprit de renouveau et de consensus national. Je pense qu’il faut savoir tourner les pages aussi. Macky Sall « mon objectif politique très clairement est de gagner au premier tour » C’est mon objectif politique très clairement et je vais demander à tout le monde de m’accorder sa confiance dès le premier tour.