Senxibar

Cancérologie: Le Dantec étrenne enfin son appareil de radiothérapie

Bonne nouvelle pour les malades du cancer. L'hôpital Aristide Le Dantec a enfin son appareil de radiothérapie. La machine, qui est un accélérateur linéaire de type unique, a été installée il y a 3 mois environ, a expliqué le Dr Momodou Moustapha Dieng, oncologue à l'institut du Cancer de Dakar à l'Hôpital Aristide Le Dantec.



Et à Le Dantec, une cinquantaine de patients sont déjà sur la liste d'attente. Ils attendent impatiemment leur tour afin de pouvoir être traités par l'appareil: "Pour l'instant, nous avons environ 50 malades qui sont en attente de traitement. Les dossiers sont à l'étude. Il y a un comité qui valide la sélection et qui autorise ces malades à entamer le processus de la radiothérapie", explique le Dr Dieng.



L'oncologue de souligner cependant, que "le fonctionnement d'un appareil de radiothérapie passe par plusieurs étapes". "Et ce n'est pas parce que le patient vient aujourd'hui qu'il sera traité aujourd'hui. Cela nécessite une préparation. Et cette préparation prendra le temps qu'il faudra avant de déterminer", a explique-t-il.



"Il n'y a pratiquement aucune urgence à devoir traiter un malade le jour que vous le voyez. Le traitement par radiothérapie est bien codifié. Il obéit à des règles de validation qui vont au-delà du propre radiothérapeute et qui implique le physicien, le technicien supérieur en imagerie, les infirmiers, les responsables de la qualité du matériel, si bien qu'il y a un ensemble de contrôle qui se fait et qui aboutit, après validation, à la réalisation d'un traitement", conclut le Dr Dieng.

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre