Caisse de sécurité sociale : détournement de 1,8 milliard F CFA, les nouvelles révélations de l’enquête

Du nouveau dans l’affaire du détournement de 1,8 milliard de francs CFA à la Caisse de sécurité sociale (CSS). Deux cadres de la boîte, T. Bop et M. Sow, respectivement, délégataire comptable à l’agence de Plateau et caissier à l’agence Wiltord de Colobane, ont été arrêtés par les enquêteurs de la Section de recherches (SR), chargés du dossier.



Après le mode opératoire, Libération révèle que l’un des mis en cause, en l’occurrence Bop, a été dénoncé par sa première femme. Selon le journal, celle-ci n’a pas apprécié qu’il ait pris une seconde épouse.



C’est ainsi, souffle la source, qu’elle a exhibé « les chèques signés frauduleusement par son mari avec imitation des signatures du chef d’agence de Plateau ».



Par ailleurs, rapporte Libération, « un des mis en cause a, dans ses aveux, affirmé que 500 millions de francs CFA, du montant visé, auraient servi à la campagne de Benno Bokk Yakaar (BBY) lors de l’élection présidentielle».