Caisse de sécurité sociale : de nouveaux développements dans l’affaire

Poursuivis pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, entre autres chefs d’accusation, quatre agents de la Caisse de sécurité sociale (CSS) sont dans les liens de la détention. Après T. Bob (comptable à Wiltord puis au Plateau) et M. Sow (caissier à Wiltord), deux chefs d’agences sont tombés.



Comment ? Libération rapporte que la secrétaire générale de la CSS, O. Tine, auteure de la plainte, a confié aux enquêteurs que Bob ne pouvait réussir son coup sans la complicité de son chef direct à savoir K. Fall, chef de l’agence Wiltord. La plaignante, reprise par le journal, a soutenu « que des chèques de l’entreprise Holding Bob dont T. Bob est l’administrateur étaient signes par K. Fall, [avec] des montants dépassant ceux qui lui sont autorisés. » Tine soupçonne M. Mbodj, le chef d’agence du Plateau où T. Bob a été affecté début 2024, d’avoir adopté les mêmes pratiques.



L’accusatrice affirme que grâce à ce mode opératoire T. Bob, avec la complicité de ses chefs, a réussi à détourner 2 milliards de francs CFA des comptes bancaires des agences de Wiltord et Plateau alors que le préjudice initial était estimé à 1,8 milliard.



Les choses se corsent pour les mis en cause arrêtés et déférés par la Section de recherches (SR). L’enquête a établi que K. Fall a signé plusieurs chèques dont un de 15,6 millions au nom de la société « Promise » alors que celle-ci n’a pas de dossier à la CSS, souligne Libération.