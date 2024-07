Caisse de sécurité sociale : comment 1,8 milliard F CFA ont été volés

Dans son édition de ce lundi 8 juillet, Libération revient sur l’affaire du détournement de 1,8 milliard de francs CFA à la Caisse de sécurité sociale (CSS), révélant le mode opératoire des mis en cause. «Il ressort de l’enquête que les détournements, étalés sur plusieurs mois, ont été rendus possibles par une faille au cœur même du système de recouvrement mis en place à la CSS. L’argent en cause a été sorti du compte de la Caisse grâce à plusieurs chèques empochés par les mis en cause eux-mêmes», rapporte la source, qui annonce «d’autres révélations dans cette affaire qui risque de faire beaucoup de dommages collatéraux». Pour l’instant, les enquêteurs de la Section de recherches, chargés du dossier, ont mis la main sur deux cadres. Il s’agit de T. Bop et M. Sow, respectivement, délégataire comptable à l’agence de Plateau et caissier à l’agence Wiltord de Colobane.