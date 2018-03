CREI: DES MILLIARDS À PLUSIEURS FACETTES !

Le non-lieu décerné à l’ancienne sénatrice libérale, Aida Ndiongue, par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), remet en cause les milliards dits recouvrés dans le cadre de la traque des biens mal acquis. C’est donc 47 milliards qui sont défalqués du montant annoncé par le régime actuel.



Juste après la chute du régime d’Abdoulaye Wade, plusieurs responsables politiques proches du chef de l’Etat déchu ont fait l’objet de poursuites judiciaires pour enrichissement illicite. Seuls l’ancien ministre des Transports aériens Karim Wade, l’ancien directeur du cadastre, Tahibou Ndiaye et la sénatrice libérale Aida Ndiongue, ont été jugés et condamnés dans cette affaire. Le non-lieu accordé à cette dernière semble remettre sur la table l’utilité de cette traque et la véracité du montant annoncé comme recouvré.



Pour rappel, c’est dans la soirée du vendredi 17 janvier 2014 que le procureur de la République Serigne Bassirou Guèye avait dévoilé la somme supposée détournée par la responsable libérale. Il avait estimé le montant frauduleux à 47 milliards 675 millions. Un butin qui est un cumul de transfert frauduleux des sociétés d’Aida Ndiongue et de ses bijoux. Avec cet acquittement du responsable libéral, c’est donc 47 milliards qui sont soustraits du montant recouvré et évalué à des centaines de milliards.



Pour l’ancienne Première ministre, Aminata Touré, 200 milliards ont été retrouvés. Un montant venant notamment de Karim Wade dont 30 milliards ont été récupérés dans le compte de Monaco. Le versement du ticket de Dp World qui n’a pas été fait aurait rapporté dans les caisses de l’Etat 37 milliards. Abass Jaber a aussi décaissé 5 milliards FCFA. 2 milliards ont été recouvrés de la villa de Tahibou Ndiaye, ancien directeur du Cadastre, selon Aminata Touré. Un gain de 100 milliards a été fait sur le montage financier de l’aéroport Blaise Diagne si l’on en croit toujours Aminata Touré.



L’ex-chef du gouvernement a été conforté dans son montant par le gouvernement qui avait, dans un communiqué daté du jeudi 28 décembre, chiffré à plus de 152 milliards le montant issu de la traque. Des sommes rejetées en bloc par l’opposition et une bonne partie de la société civile. L’ordonnance de non-lieu dont bénéficie Aïda Ndiongue est partie pour en comprimer davantage le montant.