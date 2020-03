COVID-19 : Le président Macky Sall déclare l’état d’urgence au Sénégal. [🔴LIVE - EDITION SPECIALE] Covid-19 : La Situation du lundi 23 Mars 2020 Sénégal : 12 nouveaux cas testés positifs au

Pour la deuxième fois depuis le début de la crise sanitaire du Coronavirus, Macky Sall s’est adressé aux Sénégalais, ce lundi soir. Dans un message télévisé, le chef de l’Etat a déclaré « l’heure grave. » Et en l’état actuel de la situation, il a décrété l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire nationale.

« Conformément à la loi sur l’état d’urgence, ces mesures donneront en particulier aux autorités administratives compétentes le pouvoir de réglementer ou d’interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans

certains lieux et à certaines heures, d’interdire, à titre général ou particulier, tous cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique ;

d’ordonner, la fermeture provisoire des lieux publics et lieux de réunions , d’interdire, à titre général ou particulier, les réunions publiques ou privées de quelque nature qu’elles soient, susceptibles de provoquer ou d’entretenir le désordre », déclare Macky Sall.

Ces mesures, non exhaustives, qui pourraient évoluer en fonction des circonstances, note le chef de l’Etat, seront assorties d’un couvre feu sur l’étendue du territoire national, de 20 heures à 6 heures, un financement de 1000 milliards de francs CFA mobilisés dans le fond FORCE COVID-19 pour soutenir les ménages et les entreprises.

1561 personnes suivies et confinées dans des hôtels. Les forces de la police sont consignées, les collectivités locales ainsi que certains départements ministériels sont invités à prendre les mesures qui vont concerner le décret de l’état d’urgence.

« Une limitation, et au besoin une interdiction, sera imposée au transport de voyageurs de région à région », précise le chef de l’Etat.