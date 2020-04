Senxibar

COVID-19 : Le Sénégal vient d’enregistrer un quatrième décès.

Le Sénégal vient d’enregistrer un quatrième décès lié au coronavirus. Il s’agit d’un patient âgé de 68 ans et habitant de Keur Massar et qui était hospitalisé à Fann.

Décès survenu ce dimanche soir et qui porte le nombre à 4 des malades emportés par le coronavirus.

La Rédaction

