COVID-19 Le 17 fevrier 2021 : 9 DÉCÈS, 295 NOUVEAUX CAS ET PRÈS DE 5000 PATIENTS SOUS TRAITEMENT

Le Sénégal reçoit ses premières doses ce mercredi, 17 février. 200 mille doses achetées à Sinopharm à 2,2 milliards F CFA. Ce, au moment où le virus a fini de s’installer dans tous les 45 départements du Sénégal.



Une tendance qui se maintient ce mercredi, 17 février. Le bulletin épidémiologique, lu par le directeur de la Prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, fait état d’une hausse par rapport au décompte d’hier.



En effet, sur 2192 tests réalisés, 295 sont revenus positifs, contre 201 hier, soit un taux de positivité de 13,46% contre 12,93% hier. Il s’agit de 95 cas contacts, contre 80 hier, zéro cas importé et 200 issus de la transmission communautaire, contre 121 hier. Thiès et Dakar caracolent toujours en tête dans la répartition des cas communautaires.



16 à Thiès, 12 à Dakar-Plateau, 9 à Kédougou, 7 à Koalack et à Tivaouane, 6 à Diamniadio, à Richard-Toll, à Ouakam et aux Parcelles Assainies. 5 à Keur Massaur et à Yeumbeul. 4 à Guédiawaye, à Mbour, à la Médina et à Pikine. 3 à Amitié 2, à HLM Grand-Yoff, à Kébémer, à Liberté 6, à Linguère, aux Maristes, à Mbacké, à Ouest-Foire, à Petit Mbao, à Point E, à Sacré Cœur, à Touba et à Vélingara. 2 aux Almadies, à Amitié 3, à Mbirkilane, à la Cité Keur Gorgui, à Derklé, à Dieuppeul, à Dioffior, à Foundiougne, à Grand-Mbao, à Liberté 5, à Mermoz, à Passy, à Pout, à Rufisque, à Sébikhotane, à Wakhinane, et à Ziguinchor.



1 à Bène Barack, à la Cité Soprim, à Fann résidence, à Fass, à Fass Mbao, à Gibraltar, à Geule Tapée, à HLM Grand Médine, à Kolda, à Kounoune, à la Liberté 3, à Louga, aux Mamelles, à Matam, à Mboro, à Ngor, à Niakhar, à Nioro, à la Patte d’Oie, à Saint-Louis, à Salémata, à la Sicap Baobab, à Sokone, à Thiadiaye, à Thiaroye et Yoff.



Par contre, 230 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 61 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation, contre 63 hier.



Neuf patients ont succombé hier, contre six avant-hier.



Depuis le 2 mars 2020 à ce jour, le Sénégal a enregistré 31 mille 771 cas positifs, dont 26 mille 095 guéris, 769 décédés et donc 4906 patients sous traitement.