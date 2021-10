COVID-19 : Détection d’un sous-variant Delta plus contagieux, le Sénégal en alerte maximale

Le moins que l'on puisse dire est qu'on est encore tres loin d'en finir avec la pandémie de Covid-19.



Alors que le variant Delta a presque disparu au Sénégal, un sous-variant dénommé AY4.2 est dans le viseur de l’OMS.



Détecté en Suisse pour la première fois début septembre, il se présente comme étant 10% plus virulent que Delta apparu pour la première fois en Inde au printemps dernier.



L’augmentation des infections en Europe est liée à ce nouveau sous-variant du Delta.



Le Sénégal, qui est en alerte maximale, a renforcé la surveillance aussi bien pour tous les variants du coronavirus et les autres maladies.



Selon Le Soleil qui donne l'information, AY4.2 représente 6% des cas au Royaume-Uni.



Le sous-variant AY4.2 a été détecté dans 27 pays et a contaminé 14.970 personnes dans le monde, dont 14.247 au Royaume-Uni et 14 en France.

close volume_off