COVID-19 : DEUX ESSAIS VACCINAUX SUSCITENT L’ESPOIR

Les résultats encourageants de deux essais vaccinaux ont été retrouvés. Ces deux projets de vaccins, un britannique et l’autre chinois, ont entrainé respectivement une production d’anticorps de 100% et plus de 90% chez les candidats, selon le journal Le Soleil. Cette avancée scientifique suscite tous les espoirs dans un contexte de rebond de l’épidémie en Asie et en Europe.



Ces deux anticorps ont été également retrouvés chez 500 candidats de l’essai vaccinal des chercheurs de plusieurs organismes de Wuhan (Chine) dont l’Ecole militaire de sciences médicales.