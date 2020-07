COVID-19 : 78 NOUVEAUX CAS, 3 DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES ET 44 PATIENTS EN RÉA

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a, comme depuis l’apparition de la maladie du coronavirus au Sénégal, fait le point de la situation du jour. Il y a eu 78 nouveaux cas testés positifs sur un échantillon de 838 tests réalisés, soit un taux de positivité de 9,31%.



Les nouveaux cas sont répartis ainsi : 52 cas contacts suivis et 26 cas communautaires. Lesquels proviennent de Touba, Khombole, Plateau, Thiès, Sangalkam Nioro, Almadies, Fann, Guédiawaye, Joal, Kaolack, Liberté 5, liberté

6, Mbao, Mbour, Ngor, Parcelles assainies, Patte d’oie et Saint Louis.



Concernant les cas de décès, ils sont au nombre de 3. Ce qui porte le bilan total à 136 morts. Il y a eu 44 cas graves qui sont dans les services de réanimation. Là où 39 patients ont été déclarés négatifs donc guéris.



A ce jour, informe le Directeur de la prévention, El Hadji Mamadou Ndiaye, il y a 7478 positifs dont 4909 guéris et 2432 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les sénégalais à respecter les mesures barrières individuelles et collectives pour couper la chaîne de transmission de la maladie.