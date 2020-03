CORONAVIRUS : 11 NOUVEAUX CAS, LE BILAN GRIMPE À 19 MALADES

Le bilan grimpe encore. Selon le dernier point du ministère de la Santé et de l’Action sociale, 11 nouveaux cas ont été déclarés positifs. Ce qui porte désormais le nombre de malades du Coronavirus à 19 patients. Ces nouveaux cas font partie de l’entourage de l’émigré sénégalais, arrivé d’Italie la semaine dernière et déclaré positif au Covid 19. Le centre de santé de Darou Marnane a été isolé et transformé en centre de traitement du Coronavirus comme Fann.

Il y a 10 patients en traitement à Touba et 9 à Fann. Le vieux de 80 ans, passé par Roi Baudouin, est en voie de guérison. Un premier test a été effectué et un second est attendu pour confirmation.



Selon des informations obtenues par emedia.sn, le premier patient de Touba présente une virologie très élevée. Ce qui fait qu’il faut s’attendre à des cas positifs supplémentaires.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale appelle au calme et à la sérénité.