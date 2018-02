CONFLIT: El Hadj Diouf joue le médiateur entre Stade de Mbour et US Ouakam

Le Ballon d’or sénégalais a d’abord regretté comme tout le monde les incidents survenus lors du match Stade de Mbour vs Us Ouakam. Il a tenu à présenter ses condoléances au président du club, Saliou Samb. « Ma présence ici, est motivée par ce qui s’est passé le 15 juillet dernier au stade Demba Diop où Mbour a perdu huit(8) de ses supporters. Je suis venu d’abord présenter mes condoléances au président Saliou Samb et à tous les Mbourois ».



Et pour en venir à sa médiation, le double Ballon d’or sénégalais affirme: « mais, je suis surtout venu pour discuter avec lui pour faire la médiation entre Stade de Mbour et Us Ouakam. Ce sont des clubs qui ont un public important. Notre football n’a pas besoin de division mais d’une union. Nous sommes tous concernés par ce différend entre les deux(2) communautés. C’est pourquoi, nous devons tout faire pour que la paix revienne entre les deux(2) clubs. Après Mbour, j’irai voir le président de l’USO Abdou Aziz Guèye ».

Stades