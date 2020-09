COMMUNIQUÉ: Lancement des Travaux d’achèvement de la Grande Mosquée de Tivaouane: Lundi 14 septembre 2020

Sous l’autorité et les saintes instructions du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar SY Mansour et en accord avec toute la famille de Seydil Hadj Malick SY, RTA, l’Association JAMA’ATOUN NOUR ASSOUNIYA (AJANA), organisation chargée de superviser les travaux de finitions et de rénovation de la Grande Mosquée de Tivaouane, informe la communauté musulmane du Sénégal et d’ailleurs, du lancement officiel de ces travaux, le lundi 14 septembre 2020.

En raison de la situation liée à la pandémie de Covid 19, l’AJANA a reçu les instructions du Khalife d’éviter tout rassemblement en cette occasion.

Elle a, à ce titre, opté pour le format d’un plateau télévisé synchronisé par l’ensemble des télévisions partenaires, Asfiyahi, TFM, RTS , 2STV, Sen TV, DTV, Mourchid TV le lundi 14 septembre 2020 à partir de 21 heures.

A propos de la GRANDE MOSQUEE DE TIVAOUANE :

Pour ancrer définitivement la pureté du culte musulman dans les mœurs des populations de cet ancien terroir ceddo, la Grande Mosquée de Tivaouane a été portée sur ses fonts baptismaux et inaugurée en 1904 par Cheikh EL Hadj Malick SY, qui en dirigea la première prière de vendredi entouré des notables de la ville. C’est, en effet, par un arrêté du Gouverneur du Sénégal,daté du 17 février 1903 qu’il en reçut l’autorisation avec l’affectation d’un terrain de 1200 m2. Au fil des années, cette mosquée va porter les bases de sa première zawiya, abritant les veillées nocturnes du Gamou célébrant la naissance du Prophète (PSL).

A sa suite, ses héritiers, sous l’autorité de Serigne Babacar SY, assisté de son frère El Hadj Mansour SY, ont voulu perpétuer son œuvre en engageant une première rénovation en 1940.

C’est sous le magistère de Mawlana El Hadj Abdoul Aziz SY DABAKH Rta que la grande mosquée a connu son extension et pris sa forme actuelle en 1979.

C’est d’ailleurs en hommage à ce dernier que le Khalife Général, Serigne Babacar SY Mansour a demandé au Comité de pilotage de faire coïncider le lancement des travaux d’achèvement avec l’anniversaire symbolique de sa disparition.

Pour plus d’informations, vous pouvez appeler au 221 33 876 49 90 ou au 221 78 461 50 50 ou vous rendre sur le site :www.grandemosqueetivaouane.com