Politique

COMMUNIQUE: L’équipe de Khalifa Sall répond au « Soleil »

Dans sa livraison de ce mercredi 31 Janvier 2018, le journal « Le Soleil » barre à sa UNE Demande d’annulation de la procédure : « KHALIFA DEBOUTE ».



Il y a lieu de signaler que du côté de l’Etat, depuis le début de cette affaire, le mensonge a pris le dessus sur la communication. Et cette pratique malsaine se poursuit au-delà de nos frontières.



Sinon comment justifier que dans le même article l’on écrive que « le juge déboute Khalifa Sall » avant d’ajouter plus loin « la cour a renvoyé l’affaire jusqu’au 20 Février ».



Ecrire qu’il y a délibéré au 20 Février 2018 et affirmer en même temps que l’une des parties a été déboutée, c’est étaler ses propres contradictions. C’est une tentative grotesque de manipulation de l’opinion en versant dans l’intox et la désinformation uniquement dans le but de nuire à Monsieur Khalifa Sall.



Nous demandons aux organes de presse du service public qui tirent leurs subsides des impôts des citoyens de respecter ces citoyens en informant juste et vrai sans parti-pris ni zèle.



Cellule Communication



Maire de la ville Dakar Khalifa SALL

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre