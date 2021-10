COMMUNIQUE DE PRESSE: LANCEMENT OFFICIEL DE LA COATION « LA TROISIEME VOIE / SAMM JIKKO JAMMOO JARIÑ SENEGAAL »

La Troisième Voie / Sàmm Jikko Jàmmoo Jariñ Senegaal, coalition de l’espoir, composée de partis politiques, de mouvements, d’associations, de groupements et de personnalités, sera officiellement lancée le Jeudi 21 Octobre 2021 à 16 h00 à la villa N° 387 Sotrac Mermoz.

Cette activité de la Coalition de l’espoir, survient quelques jours après le dépôt de sa caution pour le compte des élections locales de janvier 2022. Au cours de cette sortie, une importante Déclaration sera dressée à l’opinion nationale et internationale.

Face à la bipolarisation Majorité-Opposition, la Troisième Voie / Djamo Défar Sénégal se positionne comme la voie des citoyens sans aucune distinction et proclame sa volonté d’émancipation et son refus d’être les instruments de la rivalité entre les deux pôles existants.

Son projet est la résultante d’une prise de conscience et d’une volonté commune de constituer une véritable alternative favorable à la demande sociale et aux aspirations des citoyens (nes).

Le crédo que cette coalition de l’espoir propose s’inscrit dans une vision citoyenne constructive. Pour ses responsables, il s’agit de veiller au respect des droits fondamentaux de la personne humaine sans oublier ses obligations, tant à l’échelle nationale qu’au plan international.

LA TROISIEME VOIE / SAMM JIKKO JAMMOO JARIÑ SENEGAAL ouvre des perspectives aux jeunes, aux hommes, aux femmes, à toutes les franges vulnérables de la population, en zone urbaine, rurale, dans les banlieues et dans la diaspora. Elle veut également mettre en œuvre des politiques qui libèrent les initiatives et promeuvent notre génie national.