COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA PLATEFORME D’ACTION POUR LA SAUVAGARDE DE LA REPUBLIQUE (PARE)

Au demeurant, la Plateforme d’Action pour la Sauvegarde de la République (PARÉ) félicite son Excellence le Président Macky SALL, la tête de liste nationale, Madame Aminata TOURE, la conférence des leaders, toutes les militantes et tous militants de BBY pour cette belle victoire avec une majorité à l’Assemblée Nationale.

Procédant à l’analyse des résultats, la Plateforme en a tiré deux enseignements.

 Le premier indique que les Sénégalais souhaitent donner au Président Macky Sall les moyens de poursuivre et finaliser ses projets innovants au profit du peuple au travers d’une Assemblée équilibrée.

 Le second est que les Sénégalais sont durement impactés par la conjoncture internationale marquée par les effets post COVID, et les conséquences de la guerre en Ukraine.

Malgré les nombreuses et importantes mesures prises par le Gouvernement, les effets de ces crises mondiales se font durement ressentir partout dans le monde. Et le panier de la ménagère sénégalaise n’y échappe pas.

A cet effet, la Plateforme PARE félicite le Gouvernement du Sénégal pour tous les efforts consentis pour accompagner et soulager les populations. Elle l’invite par ailleurs à accroitre les initiatives pour davantage créer les conditions d’une économie plus résiliente et surtout de continuer à apporter les bonnes réponses aux demandes d’emploi des jeunes et des femmes.

Se prononçant sur le climat social, la Plateforme PARE salue la médiation heureuse du Ministère de l’Économie Numérique et des Télécommunications sur le dossier opposant la Direction d’EXPRESSO Sénégal au Syndicat des Travailleurs avec la sauvegarde des emplois et l’apaisement de la tension au sein de cette entreprise de téléphonie. La Plateforme PARE reste persuadée que pour tous les autres dossiers un traitement identique basé sur le dialogue et la concertation sera de mise pour un apaisement du climat social et une solidarité pour relever tous ensemble ces nombreux défis nés d’un contexte international difficile. Elle félicite également le Ministère de l’Intérieur dans le déploiement du Plan Orsec afin de soulager les populations impactées par les pluies abondantes.

Revenant sur le champ politique, la Plateforme PARE note une tentative malsaine de l’opposition qui procède à des déclarations de candidatures tous azimuts à la présidentielle de 2024. La Plateforme PARE estime que l’opposition tente en toute irresponsabilité de plonger le pays dans une campagne perpétuelle au moment où le Chef de l’Etat est dans le temps de l’Action, le temps du Travail pour un Sénégal Emergent.

La Plateforme PARE rappelle à Ousmane Sonko qu’il ne saurait être candidat à quoi que ce soit tant qu’il ne se sera blanchi de l’accusation de viol à laquelle il est confronté. Elle demande par ailleurs à Bougane Gueye Dani, Malick Gakou et autres de se comporter en démocrates et respecter le calendrier républicain qui détermine les échéances électorales.

#Vive_La_Démocratie

#Vive_La_République

#VIVE_LE_SÉNÉGAL