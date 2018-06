CM 2018 : Première séance d'entraînement des lions à Kaluga, ce jeudi

La sélection sénégalaise est arrivée mardi dans cette ville située dans le centre de la Russie, en provenance de Salzbourg, en Autriche.



A leur arrivée, les Lions et leur staff technique se sont installés dans leur hôtel et ont consacré leur première journée en terre russe à un séminaire sur l’arbitrage et à une séance de photos officielles supervisée par la Fifa.



Portant les tuniques officielles, les joueurs et les membres du staff technique ont fait face aux objectifs des photographes de la Fifa avant d’aller voir leur staff médical, a appris l’APS de source informée.



La première séance d’entraînement des Lions, au centre d’entraînement Spoutnik de Kaluga, aura lieu en présence des journalistes. Elle sera ponctuée d’interviews, selon une source proche de l’équipe.



L’équipe de la Pologne, le premier adversaire du Sénégal pour les matchs de poule de la Coupe du monde, est également arrivée à Sotchi, mercredi.



Lewandowski et ses coéquipiers se sont basés dans cette ville qui a accueilli les Jeux olympiques d’hiver de 2014.