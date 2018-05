CM 2018 : "On va y aller avec humilité et la volonté de passer la phase de poule" (Kalidou KOULIBALY)

"On va y aller avec humilité, mais on va tout faire pour aller au deuxième tour. J’espère qu’on va bien le faire. Ensuite on va voir ce qui va se passer" a indiqué le défenseur de Naples (élite italienne) à la fin de la première partie de la préparation des Lions à Saly-Portudal.



Pour ça, poursuit-il, "il faut qu’on fasse notre chemin et ne pas se focaliser sur ce que les autres ont fait par le passé".



Kalidou Koulibaly a estimé qu’"il était important, avant d’aller défendre les couleurs nationales en Russie, de venir rencontrer le peuple et les autorités".

"On sait qu’on doit aller représenter le Sénégal et toute l’Afrique à cette compétition. C’est quelque chose de très important, mais aussi de très difficile. Ça va être difficile pour tout le monde, mais il va falloir bien se concentrer, qu’on pense équipe et pas individualité, qu’on soit soudé et solidaire", a insisté Kalidou Koulibaly.

"Il ne faut pas se faire de la pression à ce niveau de compétition, parce que la coupe du monde est un grand évènement sportif. Et en se mettant la pression maintenant, on risque de mal la jouer" a averti le défenseur international.

"On la préparer comme on prépare tous les matches, c’est-à-dire tranquillement, sereinement et qu’on essaie de faire une bonne coupe du monde. On a une équipe faite de joueurs de talents", a assuré Kalidou Koulibaly.



L’athlète sénégalais qui a insisté sur "l’humilité" a rappelé que toutes les équipes qui partagent le groupe du Sénégal sont des habituées de la coupe du monde.

Après la phase de poule, l’international sénégalais fait remarquer qu’il faudra, pour le second tour, "être performant" pour passer ces éliminatoires directs. "On sait que ça va être très difficile parce qu’il y a des équipes de qualité, mais on fera tout pour passer", a-t-il promis.