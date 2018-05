Flash actualité - Dernière minute

CM 2018: Mohamed SALAH quasi forfait pour le premier tour(Médecin)

SENXIBAR- L’attaquant égyptien Mohamed Salah, blessé samedi, en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, est quasiment forfait pour le premier tour du Mondial 2018 (14 juin-15 juillet), annonce le site de L’Equipe, citant un médecin de Liverpool repris par l'APS.



"Mohamed Salah devrait normalement être indisponible pendant près d’un mois, et il n’est pas sûr qu’il puisse disputer les matches du premier tour au Mondial, en Russie", écrit le quotidien spécialisé français, affirmant citer l’un des physiothérapeutes de Liverpool, Ruben Pon.



Après avoir examiné le joueur, le kiné a estimé que Salah aurait normalement besoin de "trois à quatre semaines" pour se remettre de la blessure à l’épaule gauche, ajoute le journal, sur son site web.



L’attaquant égyptien, meilleur joueur africain 2017 et meilleur joueur de la Premier League en 2018, est le principal atout offensif des Pharaons, qui font leur retour à la Coupe du monde après 18 ans d’absence.



"Trois semaines d’absence signifieraient que Salah serait indisponible jusqu’au 16 juin, quatre jusqu’au 23 juin", ajoute L’Equipe, indiquant qu’il faudra que l’attaquant de Liverpool reprenne le rythme.



"Or, les Pharaons démarrent leur Mondial dans le groupe A, le 15 juin, contre l’Uruguay, avant d’affronter la Russie, le pays hôte, le 19 juin, et l’Arabie Saoudite, le 25 juin", souligne le journal.



Dimanche, la Fédération égyptienne de football et le joueur lui-même s’étaient montrés très optimistes quant à la participation de la star égyptienne à la Coupe du monde, qui démarre le 14 juin.

