CM 2018: Le succès contre la Pologne aura un impact positif sur les relations entre Dakar et Moscou(Diplomate)

‘’Beaucoup d’officiels et la presse russe ont salué la victoire’’, a dit le diplomate sénégalais, précisant que le président Vladimir Poutine a personnellement félicité le président Macky Sall.



‘’Et un grand chroniqueur de la télévision russe fera une émission spéciale sur cette victoire qui passera ce samedi’’, a indiqué le diplomate, ajoutant qu’à travers ce magazine, les décideurs seront imprégnés de la situation du Sénégal.



‘’D’ailleurs, ce chroniqueur a réussi à interviewer le président Macky Sall à ce sujet’’, a dit le diplomate sénégalais venu rendre visite aux envoyés spéciaux de la presse sénégalaise à Kalouga.



Le chroniqueur a profité de l’audience accordée au président Sall par le président Vladimir Poutine qui a salué la victoire sénégalaise, pour compléter son reportage.



La communauté sénégalaise en Russie est très restreinte, a fait savoir le diplomate, soulignant qu’elle est constituée principalement d’étudiants.



‘’C’est moins d’une centaine d’étudiants et il y a de jeunes émigrés entre 20 et 35 ans’’, a-t-il ajouté. ‘’Ce sont des jeunes très sérieux et très motivés dans la quête de l’amélioration de leurs conditions de vie’’, a-t-il dit.



