CM 2018 : Le Nigeria à un point des huitièmes de finales

Battus, 0-2, par la Croatie lors de leur première sortie, les Super Eagles se sont complètement relancés à la faveur des débuts de leur attaquant Ahmed Musa en 2-ème période.



Dans cette poule D où la Croatie a déjà validé son ticket pour le second tour après ses succès aux dépens du Nigeria (2-0) et de l’Argentine (3-0), toutes les équipes peuvent se qualifier.



Toutefois, c’est l’équipe africaine qui est en pôle position, car pouvant valider son ticket avec un seul point à l’issue de la rencontre contre l’Argentine.



L’équipe de Lionel Messi qui avait lourdement chuté 0-3 contre la Croatie, peut se qualifier mais devra largement gagner contre le Nigeria, si au même moment l’Islande ne bat pas la Croatie déjà qualifiée et assurée de la première place du groupe.



Les matchs Nigeria-Argentine et Islande-Croatie auront lieu à la même heure, ce mardi.



Deux représentants africains sur les cinq, le Maroc et l’Egypte avec deux revers de suite, sont déjà éliminés. La Tunisie qui avait perdu 1-2 contre l’Angleterre, pour son premier match, peut se relancer en cas de victoire ce samedi contre la Belgique, à 12h GMT.