CM 2018 : La Pologne veut terminer en beauté contre le Japon(Capitaine)

"Nous avons un match pour sauver la face dans quelques jours. Et nous voulons montrer que nous sommes la même équipe que lors des qualifications", a dit la capitaine de la Pologne après ses deux défaites, contre le Sénégal (1-2) et la Colombie (0-3).



Meilleur buteur des qualifications en Europe, avec 12 réalisations, l’attaquant du Bayern Munich (Allemagne) est resté muet sur les intentions qui lui sont prêtées de vouloir changer de club.



Le Sénégal et le Japon, leaders du groupe H, ont besoin d’un match nul, lors de leur dernier match de poule, pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018.



Le Japon sera opposé à la Pologne, tandis que le Sénégal jouera contre la Colombie, qui a augmenté ses chances de qualification après sa large victoire (3-0) sur l’équipe de Lewandowski, ce dimanche.



"Nous devons continuer à jouer du mieux possible, continuer à représenter la Pologne et rester fiers de le faire. Et je pense que l’équipe qui sera sur le terrain dans trois jours, fera de son mieux", a-t-il dit.



En 2006, année de sa dernière participation à la Coupe du monde, avant celle de 2018, la Pologne avait perdu ses deux premiers matchs de poule, contre l’Allemagne (0-1) et l’Equateur (0-2), avant de terminer par une victoire (2-1) contre le Costa Rica.



Le Sénégal, pour se qualifier au pochain tour, doit avoir un résultat positif contre la Colombie, jeudi, à Samara, quel que soit le résultat de l’autre match du groupe devant opposer le Japon à la Pologne.