CM 2018: Aliou CISSE confirme ses 23 lions

Sans surprise, Aliou Cissé a transmis hier, lundi 4 juin, à la Fifa sa liste finale des 23 joueurs retenus pour le Mondial 2018. Le sélectionneur des Lions comptera sur Mame Birame Diouf, Ismaïla Sarr et Saliou Ciss qui ont, durant quelques jours, laissé un peu planer le doute sur leur aptitude physique après leur blessure contractée lors de la dernière rencontre de préparation livrée jeudi dernier contre le Luxembourg



Aliou Cissé a transmis hier à la Fifa, la liste officielle des 23 «Lions» devant disputer la Coupe du monde Russie 2018. Le sélectionneur des Lions n’aura finalement apporté aucun changement en dépit des doutes qui ont plané sur la liste définitive au lendemain du match contre le Luxembourg, qui avait occasionné des blessures à Mame Biram Diouf, Ismaila Sarr et Saliou Cissé, jeudi dernier. Ce qui avait laissé entrevoir la possibilié de faire recours aux quatre réservistes notamment, les défenseurs Adama Mbengue et Fallou Diagne, le milieu de terrain Henri Saivet et l’attaquant Famara Diédhiou. Mais, le lendemain de retour à Vittel, plus de peur que de mal puisque ces trois joueurs envoyés à l’infirmerie, ont vite repris les entraînements dimanche.



La porte n’est pas totalement fermée pour les réservistes car, le règlement de la Fifa permet au selectionneur des Lions de toujours recourir à ces derniers et de les intégrer dans le groupe en cas de force majeure, 24h avant l’entrée en compétition. La cellule de communication de la fédération sénégalaise de footall a d’ailleurs, tenu a indiquer dans un communiqué envoyé dimanche, que l’infirmerie s’est vidée. Elle a précisé que Mame Biram Diouf avait ainsi repris les entraînements avec le groupe et que sa situation présente une régression des signes secondaires à la commotion cérébrale.



Pour Ismaïla Sarr et Saliou Ciss, le communiqué informe qu’ils ont participé au travail physique sans prendre part au jeu avec une bonne évolution de leur situation. Quoiqu’il en soit, avec l’arrivée de Sadio Mané, mis au repos, Aliou Cissé tenait son groupe au complet et a effectué ce lundi, sa derniére séance ouverte au public sur la pelouse de vittel. Ce qui est tout aussi rassurant à quelques jours du départ pour la Russie et du détour qu’ils feront dans la ville de Osijek (Croatie) pour y livrer le 8 juin leur deuxiéme match de préparation. Ce sera face à la Croatie des Madrilènes Luka Modric Mateo Kovacic, du Barcelonais Ivan Rakitic et du Turinois Mandzukic ; battue ce dimanche par le Brésil (0-2). Le Sénégal va livrer son dernier match test le 11 juin en Autriche. Ce sera contre la Corée du Sud.