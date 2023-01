CHAN 2022 : le Sénégal corrige la RD Congo et file en quarts de finale

L'équipe du Sénégal disputera les quarts de finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2022, après sa victoire (3-0) contre la RD Congo, dimanche soir, à Annaba (Algérie).



Pape Diallo, Ousmane Diouf et Malick Mbaye ont marqué les buts des Sénégalais. Ces derniers terminent à la première place de leur groupe avec six points devant la Côte d'Ivoire. Pour leur retour dans cette compétition après avoir manqué quatre éditions, les Lions locaux ont sorti un grand match face au double vainqueur et envoyé un signal fort à leur adversaire en quarts de finale.