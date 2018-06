Senxibar

CFEE et Entrée en 6éme : plus de 265 000 candidats vont composer

Plus de 265 000 candidats sont inscrits à l’examen du CFEE et au concours d’entrée en sixième, et ce nombre est susceptible d’évoluer, a indiqué lundi le directeur des examens et concours (DEXCO), Amadou Moctar Ndiaye, assurant que toutes les dispositions utiles sont déjà prises pour un déroulement normal des épreuves.





