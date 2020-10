CESE : Pourquoi Macky a limogé Mimi Touré

Walf Quotidien dévoile les véritables raisons du limogeage d’Aminata Touré du Conseil économique, social et environnemental (CESE).



Il s’agit plutôt d’une sanction contre Mimi dont les relations avec Macky Sall étaient tendues depuis quelques temps.



«Il y a des relations exécrables entre eux. Ce limogeage est la meilleure preuve que ça ne passe pas bien entre eux. Ça ne colle plus entre Macky et Mimi Touré depuis longtemps. Le patron a profité de ces changements pour la curer», souffle une source anonyme du journal.



Cette dernière se demande qu’est-ce-que la dissolution d’un gouvernement à voir avec la présidente du CESE.



Selon des informations glanées par le journal Source A, Mimi Touré est suspectée par le Palais de se préparer à la prochaine présidentielle de 2024.