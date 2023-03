CEREMONIE OFFICIELLE DE LA ZIARRA GENERALE 2023 : Le khalife général prêche la paix et la concorde

La cérémonie officielle de l’édition 2023, de la Ziarra générale de Tivaouane, le dimanche 12 mars 2023, sous le thème : « Les Dahiras, vecteurs de progrès économique et social », a été tenue. C’était en présence, d’une forte délégation gouvernementale conduite par le Ministre de l'Artisanat et de la Transformation, Dr Papa Amadou Ndiaye. Cet événement religieux a servi de tribune à Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy « Dabakh » et au Pr Papa Mactar Kébé, de délivrer le message du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Il a abordé la situation tendue du pays marquée par des tensions sociopolitiques. C’est ce contexte qui justifie les messages de paix, de concorde, pour la stabilité dans le pays, lancés par les religieux.



Un appel à la vigilance de Serigne Babacar Sy Mansour à l'attention de la classe en particulier, transmis à Papa Khalifa Kébé, qui n’a pas manqué d’inviter les fidèles Tidianes à « plus de retenue ». D’ailleurs, le discours a fait également écho de la nécessité de poursuivre la consolidation des relations entre les confréries et le raffermissement des relations entre les religions.



Aussi, la famille de Mame Maodo a fait un tour d’horizon de tous les maux, les tares, les dérives qui gangrènent la société sénégalaise. Les voix autorisées ont invité les fidèles à un retour aux préceptes de l’Islam et à tourner le dos aux pratiques proscrites. Les intervenants ont rappelé qu’« Il ne doit pas avoir de frontières entre les confréries, les musulmans étant tous un et indivisibles ».