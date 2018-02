Politique

CEDEAO : MACKY SALL APPELLE À BANNIR LES "MAUVAISES PRATIQUES" DANS L’ESPACE COMMUNAUTAIRE

Le chef de l’Etat, Macky Sall a appelé, lundi, à Dakar, à ’’bannir les mauvaises pratiques" dans l’espace de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).





"Toutes les mauvaises pratiques doivent être bannies de notre espace communautaire. Nous ne pouvons pas seulement se contenter de les constater et de les dénoncer", a-t-il dit en ouvrant un forum des parlementaires de la CEDEAO.



Prévu jusqu’à mardi à Dakar, le forum des parlementaires de la CEDEAO est axé sur "Les enjeux et défis de la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace communautaire et la problématique de la migration".



Pour le président Sall, les Etats de la CEDEAO doivent "prévenir" les mauvaises pratiques et les "sanctionner" comme il se doit.



"Si nos acquis sont indéniables, nombreux sont les obstacles qui se dressent sur le chemin de l’intégration africaine. Il en ait ainsi des barrières non tarifaires, des tracasseries aux frontières et le long des corridors, des perceptions indues", a déploré le chef de l’Etat.



Selon lui, ces pratiques anormales constituent non seulement des "désagréments injustifiés aux détriments des citoyens, mais aussi un frein entre nos pays".



Macky Sall a magnifié le rôle que doit jouer le parlement de la CEDEAO dans le processus d’intégration régionale. "La finalité ultime de l’intégration, a-t-il dit, ce n’est pas seulement de générer des textes et susciter un sentiment de non satisfaction de vie communautaire."



"La finalité de l’intégration, c’est aussi et surtout faire en sorte que ces textes soient appliqués de manière à ce que chaque citoyen se sente effectivement chez lui partout dans l’espace communautaire. Et voilà l’enjeu, l’idéal vers lequel doit tendre la CEDEAO", a-t-il estimé.

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre