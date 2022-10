Dans un entretien accordé au site officiel de l’UEFA, Sadio Mané a évoqué ses débuts difficiles sous ses nouvelles couleurs du Fc Bayern Munich, son intégration au football allemand et son départ de Liverpool.



Sur son intégration au Bayern



« Ça se passe bien. Passer d’un club à l’autre n’est pas facile. J’ai passé huit très belles années en Angleterre, six ans à Liverpool après deux à Southampton, et maintenant je suis dans un nouveau pays. »



Son adaptation au football allemand



« Ce n’est pas facile parce que tout change si soudainement : les gens, la formation, tout. Tout change donc ce n’est pas facile du tout. Je dois m’adapter. Je le savais et ce n’est pas une surprise. comme je l’imaginais. Les entraînements sont aussi intenses que les matchs. C’est important car je pense que ça fait une vraie différence et ça se voit. C’est tellement facile de jouer aux côtés de ces jeunes qui sont énormément talentueux et prometteurs. »



À propos de la Ligue des Champions



« La Ligue des champions est quelque chose d’incroyable. C’est le rêve de tout footballeur. Je m’en souviens en grandissant. Je ne regardais même pas les matchs de championnat, seulement la Ligue des champions. Même la Premier League, je pense que j’ai commencé à regarder en 2012. Je regarde la Ligue des champions depuis 2006... 2005, en fait, parce que je me souviens de Liverpool face à Milan. J’étais devant la télé, je la regardais avec mes amis. C’est là que j’ai commencé à suivre la compétition. souvenez-vous de la finale de 2006. Le CL est vraiment incroyable. »



Sur son passage à Liverpool



« Honnêtement, je n’oublierai jamais mon séjour là-bas. J’ai beaucoup appris - en tant qu’homme et en tant que footballeur. Les supporters étaient incroyables, les gens de la ville étaient incroyables. C’est un club qui restera à jamais dans mon cœur. C’est aussi un club mythique, ils ont tout gagné. Et aussi, c’est le club qui a fait toutes les meilleures soirées de Ligue des Champions. »











UEFA.com

2 octobre 2022