CBV sur une personne vulnérable: L'ASP tabasseur envoyé à Rebeuss

SENXIBAR-La machine judiciaire s'emballe. Après la vidéo de l'ASP malmenant une handicapée qui a enflammé le web, la semaine dernière, le quotidien l'AS nous apprend que Mamadou Ngom Nguer puisque c'est de lui dont il s'agit a été finalement inculpé et placé sous mandat dépôt. D'après le journal, il sera poursuivi pour violence et voie de fait, coups et blessures volontaires sur une personne vulnérable. Il sera jugé devant le tribunal des flagrants délits mercredi prochain.



AAD Senxibar

