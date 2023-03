CAN U20: Le Sénégal évite le piège béninois et décroche sa qualification pour la Coupe du monde

L'équipe nationale du Sénégal des moins des 20 ans s'est qualifiée pour les demi-finales de la CAN et la coupe du monde de la catégorie en battant le Bénin(1-0). Dominateur en début de match, le Sénégal a éprouvé beaucoup de difficultés pour forcer le verrou béninois. A la pause le score était de 0-0.

En seconde période, le Sénégal ouvre le score sur sa première occasion dangereuse. A la 51ème, Lamine Camara dépose un amour de ballon sur la tête de Samba Diallo qui trompe le portier béninois. A l'heure de jeu, Samba Diallo avait l'opportunité de doubler la mise, mais son tir devant la cage vide atterrit sur la barre.