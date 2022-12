Sept pays candidats à l'organisation de la CAN 2025 se sont officiellement signalés, renseigne Afrikfoot.



Après avoir retiré l’organisation de la CAN 2025 à la Guinée, la Confédération africaine de football (CAF) a laissé la possibilité aux pays intéressés pour la remplacer de soumettre leur dossier de candidature jusqu’à vendredi. Cette deadline a donc expiré et, si l’instance panafricaine n’a encore rien officialisé, plusieurs sources bien introduites, comme le journaliste Ablam Gnamesso, indiquent que 6 dossiers de candidature ont été déposés.



Il s’agit de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, du Maroc, du Sénégal de la Zambie ainsi que d’une candidature commune Nigeria-Bénin. La CAF devrait officialiser cette liste dans les prochains jours et dévoiler le planning des visites d’inspection, qui seront programmées entre le 5 et le 25 janvier.