CAN 2023 : la liste des membres de la délégation sénégalaise

La délégation officielle du Sénégal à la CAN 2023 (Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février) sera composée d’une soixantaine de membres. En plus des 27 joueurs, elle comptera 23 représentants du staff de Aliou Cissé et autres agents rattachés, cinq fédéraux et autant d’agents du ministère des Sports.





Composition de la délégation



27 joueurs



Aliou Cissé (Sélectionneur)



Régis Bogaert (Sélectionneur adjoint)



Teddy Pellerin (Préparateur physique)



Tony Sylva (Préparateur des gardiens)



Pape Thiaw (Sélectionneur des Lions locaux)



Mayacine Mar (DTN)



Lamine Diatta (Manager général)



Cheikh Seck (Chargé des sélections, FSF)



El Hadji Diouf (Conseiller)



5 médicaux



3 intendants



3 gardes du corps



3 communicants



5 fédéraux (Augustin Senghor, Djibril Wade, Mame Adama Ndour, Kosso Diané et Amadou Kane)



5 représentants du ministèr