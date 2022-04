CAN 2023 : la déclaration du président de la CAF après sa visite à Abidjan

Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane OUATTARA, s'est entretenu, ce lundi 4 avril 2022, à Abidjan, avec le dirigeant de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice MOTSEPE.



À la fin de l'entretien, le président de la CAF a félicité le Chef de l'Etat Alassane OUATTARA pour son leadership, avant de réitérer sa confiance en la Côte d’Ivoire pour une parfaite organisation de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de Football, renseigne le média ivoirien ivoirematin.



Motsepe rassuré



À 14 mois du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations "Côte d'Ivoire 2023", Patrice MOTSEPE s’est dit rassuré par les importantes infrastructures en cours de réalisation pour accueillir les 23 nations (24 au total avec le pays organisateur) qui prendront part à cette fête du football africain.



Pour terminer, le président de la Confédération Africaine de Football (CAF) a remercié le Président de la République, le Gouvernement et le peuple ivoiriens pour l’accueil chaleureux dont lui et sa délégation bénéficient depuis leur arrivée en Côte d’Ivoire.



Pourr rappel, la phase finale de cette édition se déroulera en Côte d'Ivoire, dans 5 villes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro. Ce sera à partir du 23 juin 2023.