CAN 2021 : le président de la CAF prévient les clubs européens

Le Président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe a confirmé, mardi à Yaoundé, que la CAN 2021 se déroulera bel et bien au Cameroun à partir du 9 janvier en dépit des rumeurs d’annulation. Mais il faut encore faire face aux réticences de nombreux clubs européens, notamment anglais, qui vont tenter de bloquer leurs internationaux africains à cause de la crise sanitaire. Le patron du foot africain a prévenu les formations anglaises.



«De plus, nous sommes guidés par les règles de la FIFA (qui empêchent les clubs de retenir un joueur appelé en équipe nationale pour une compétition officielle, ndlr). C’est très important car on ne peut pas toujours permettre le fait que l’Afrique passe en dernière et soit à la remorque», a-t-il asséné, à l’issue d’une rencontre avec le président camerounais Paul Biya ce mardi à Yaoundé.



Le dialogue prôné



«Nous voulons que nos joueurs africains évoluent en Europe, qu’ils y réussissent et qu’ils jouent dans le monde entier. Mais nous voulons aussi construire le football africain pour qu’il devienne un pôle d’excellence mondial. Nous allons donc nous engager avec tous les clubs», a promis le Sud-Africain, qui a quitté le Qatar pour le Cameroun afin de décanter la situation. Maintenant, c'est aux clubs européens de respecter le réglement de la FIFA s'ils ne veulent pas être sanctionnés.