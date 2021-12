CAN 2021 : l'équipe du Sénégal à Bafoussam dès le 7 janvier

C'est officiel. On connaît la date à laquelle les Lions du Sénégal seront à Bafoussam, leur camp de base au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football.



"Nous comptons nous rendre à Kigali après la remise du drapeau national qui se tiendra entre le 28 et le 30 (décembre). À la sortie de Kigali où sans doute nous allons avoir un match amical, nous allons à Bafoussam le 7 (Janvier) parce que nous préparons notre premier match le 10 (Janvier)", a fait savoir Seydou Sané, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football et porte-parole du jour, à l'issue de la réunion du COMEX. Les hommes d'Aliou Cissé seront donc dans leur camp de base à trois jours de leur entrée en lice dans cette 33e édition de la CAN, contre le Zimbabwe.

Le dirigeant sénégalais a par ailleurs précisé que la préparation se poursuit de façon "dynamique et active", car "elle se fait tous les jours".

Pour rappel, le Sénégal loge dans le groupe B avec le Zimbabwe, le Malawi et la Guinée.

La Coupe d'Afrique des Nations de football se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022.