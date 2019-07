CAN 2019 : Sénégal s'impose face au Kenya (3-0) et se qualifie en huitième de finale

Le contraste était saisissant entre l'ambiance pas trop surchauffée et la chaleur (35°C) du Stade du 30 Juin, avec une capacité de 30 mille places. Le niveau de jeu des Lions aussi avait changé, et heureusement pour Aliou Cissé et son staff.

Outre l’envie de se ressaisir après leur défaite (0-1) face à l’Agérie, les Lions cherchaient la victoire pour une qualification en huitièmes de finale.

Pas de but après 45 minutes, mais un match très animé au Stade du 30 Juin au Caire. Sénégal et Kenya sont à égalité 0-0 à la mi-temps, en match comptant pour la troisième et dernière journée des phases de poule (Groupe C) de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Face à un bloc bas, les Lions ont attendu la deuxième mi-temps pour réussir à casser le verrou kenyan, grâce à des buts de Ismaëla Sarr (62e) et un doublé Sadio Mané (71e) et (77e).





Il s'agissait d'un troisième test pour les Lions, candidats pour la victoire finale et il est réussi. Victorieuse sans trembler au Stade du 23 Juin (3-0) , l'équipe du Sénégal avait à cœur vaincre les Harambee Stars pour faire le plein de confiance dans cette 32e éditions de la CAN 2019.

Et, pour l'occasion, Aliou Cissé avait décidé d'aligner un onze de départ différent de celui qui s'était incliné face à l’Algérie. Sans grande surprise, Gana Guèye et Ismaëla Sarr ont effectué leur retour, aux côtés de Saliou Ciss et Henri Saivet, titulaires pour la première fois dans cette CAN 2019.



dakaractu