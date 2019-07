CAN 2019 / Sénégal - Bénin (1-0) : Gana Guèye encore élu homme du match

Auteur de son premier but dans la compétition contre le Bénin mercredi (1-0), Gana Guèye a été élu homme du match pour la deuxième fois en deux matches.



S'il a gagné beaucoup de ballons en voulant faire la différence seul, le joueur d’Everton a tout de même encore été décisif en étant à l'origine du but de la victoire de son équipe.



De gros efforts pour défendre aussi, surtout en deuxième période. Des trois milieux de terrain sénégalais, il aura encore été le meilleur. Il réalise encore plusieurs actions défensives et offensives. De quoi lui valoir un nouveau titre d'homme du match par la CAF.



Une victoire du Sénégal et une distinction personnelle que le joueur de Everton appelle « la soirée parfaite au micro de Canal+ »