CAN 2019- Qualification des « Lions » en 1/2 finale: Macky Sall encourage les « Lions »

Suite à la qualification de l’équipe nationale du Sénégal en 1/2 finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Egypte 2019), le Président de la République du Sénégal n’a pas manqué de manifester sa joie. Le Chef de l’Etat a encouragé, à travers le Ministre des Sport, Sadio Mané et ses coéquipiers qui ont réussi à battre en 1/4 de finale le Bénin (1-0).



« Bravo pour cette belle victoire chers Lions ! Vous avez encore une fois, prouvé à tous votre force et votre détermination pour gagner ce match Can 2019. Continuez de nous faire vibrer, vous êtes notre fierté ! Dem Ba Jeex », lit-on, sur sa Page Facebook.







Leral